MÉS reclama la retirada de la campaña publicitaria que vincula Mallorca con el turismo de excesos

Campaña publicitaria instalada en el aeropuerto de Palma en la que se puede leer 'Was auf Malle passiert, wird auf Malle beglichen' y que se traduce en castellano como "Lo que pasa en Mallorca se queda en Mallorca".- EUROPA PRESS

PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha registrado una proposición no de ley en el Parlament para exigir la retirada inmediata de la campaña publicitaria instalada en el aeropuerto de Palma y que lanza en alemán un mensaje similar a "lo que pasa en Mallorca se queda en Mallorca".

Los ecosoberanistas, al mismo tiempo, han denunciado el modelo de gestión aeroportuaria de AENA, que la formación considera "centralizado, extractivo y completamente ajeno en los intereses sociales, territoriales y ambientales de las Islas".

El término 'Malle', empleado en la campaña, se asocia a un modelo turístico basado en los excesos y la banalización de Mallorca, según MÉS per Mallorca, que considera que esta campaña "no es un hecho anecdótico ni una simple cuestión publicitaria", sino "la expresión de un modelo que convierte Mallorca en un producto de consumo al servicio de los intereses turísticos y económicos de AENA".

La PNL también manifiesta el rechazo a las políticas de expansión y ampliación de los aeropuertos de Palma y Eivissa, impulsadas en el marco del DORA III, porque "agravan la masificación turística, incrementan la presión sobre el territorio y contribuyen directamente a la crisis de acceso a la vivienda".

MÉS per Mallorca ha recordado que el Parlament ya ha aprobado recientemente una iniciativa legislativa de la formación para avanzar hacia la cogestión aeroportuaria y ha reclamado su rápida tramitación en el Congreso.

Los ecosobiranistas han defendido que las instituciones de las Islas tienen que poder participar de manera efectiva en las decisiones estratégicas sobre los aeropuertos del archipiélago.

La iniciativa incluye la reprobación del presidente de AENA, Mauricio Lucena, por su oposición pública a la cogestión aeroportuaria y por defender un modelo orientado "a la maximización del beneficio económico y no al bienestar de la población residente".

También se reprueba el director del aeropuerto de Palma, Tomás Melgar, por haber permitido campañas comerciales "que ningunean la identidad y los intereses sociales de Mallorca".

"Mientras la ciudadanía sufre las consecuencias de la saturación turística, AENA continúa promoviendo más crecimiento, más vuelos y más presión sobre el territorio. Mallorca no es un parque temático ni una marca comercial al servicio de los excesos turísticos", ha defendido el portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia.