MÉS reclamará al Consell de Mallorca un refuerzo de las ayudas para los creadores de contenido digital en catalán

La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell insular, Catalina Inés Perelló, y el conseller Joan Llodrà. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca reclamará al Consell insular que refuerce las ayudas dirigidas a los creadores de contenido digital en catalán para garantizar la presencia de la lengua propia de Baleares en internet.

Lo hará a través de una moción que los ecosoberanistas defenderán en el próximo pleno de la institución insular, previsto para el jueves de la semana que viene.

La iniciativa, según ha informado el partido en un comunicado, nace de la constatación de que el mundo digital se ha convertido en uno de los principales espacios de comunicación, información y socialización, pero que el catalán tiene una presencia "claramente insuficiente".

Pese a que el 68% de la población de Baleares emplea de forma habitual las redes sociales, solo una cuarta parte de ellos interactúan siempre en catalán, ha firmado MÉS.

Una realidad, ha sostenido la formación, que no responde a la falta de creadores ni de contenidos, sino de un ecosistema digital "que favorece las lenguas hegemónicas y penaliza la visibilidad del catalán".

La portavoz de los ecosoberanistas en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló, ha advertido que "el futuro de la lengua catalana también se juega" en plataformas como TikTok, Instagram o YouTube y ha remarcado que si el catalán no se visibiliza en las redes "queda fuera de la vida cotidiana de miles de jóvenes".

Perelló ha defendido que, ante esta realidad, las instituciones "no pueden ser neutrales". "O ayudan a crear un ecosistema digital vivo en catalán o contribuyen, aunque sea por omisión, a su desaparición", ha apuntado.

El conseller insular de MÉS Joan Llodrá ha destacado la presencia en Mallorca de "un tejido creciente de creadores jóvenes que hacen del catalán una lengua moderna, atractiva y plenamente funcional en el mundo digital".

A su parecer, lo que falta es "una administración que crea en este potencial y lo convierta en una política ambiciosa", por lo que ha reclamado al equipo de gobierno insular --conformado por el PP y Vox-- que de "un paso adelante" en este sentido.

En líneas generales, la moción reclama al Consell de Mallorca que incorpore creadores de contenido en catalán en sus campañas institucionales y facilite que puedan usar espacios y equipamientos culturales para desarrollar sus trabajos.

También plantea impulsar líneas de ayudas específicas para la creación de series audiovisuales en catalán en las redes sociales o el reconocimiento del talento local mediante premios y concursos que les otorguen mayor visibilidad.

En la misma línea, los ecosoberanistas proponen fomentar su presencia en ferias, festivales y acontecimientos internacionales con el objetivo de darles una proyección exterior al catalán.