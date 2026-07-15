MÉS se suma a la campaña por la liberación de Naama Asfari por el deterioro de su salud tras un mes en huelga de hambre

Archivo - Acto de conmemoración del 50 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática en Tinduf. - EUROPA PRESS - LEYRE GUIJO - Archivo

PALMA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca se ha adherido a la campaña 'Salvemos la vida de Naama', con la que se reclama la libración del preso político saharaui Naama Asfari debido al empeoramiento de su salud después de llevar un mes en huelga de hambre.

La campaña está apoyada por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Baleares y reclama una "respuesta urgente" de la comunidad internacional ante la situación de este preso encarcelado en Marruecos desde hace 15 años.

En una nota de prensa, la formación ecosoberanista ha explicado que Asfari cumple una condena de 30 años de prisión después de un proceso judicial que numerosas organizaciones internacionales han denunciado "por la falta de garantías". De hecho, han subrayado que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria ya concluyó que su privación de libertad es "arbitraria" y reclamó la liberación.

Desde el pasado 8 de junio, Asfari mantiene una huelga de hambre indefinida para evidenciar tanto sus condiciones de reclusión, como la situación del resto de presos políticos saharauis. Después de más de un mes de protesta, su estado de salud es "crítico, agravado por el aislamiento impuesto por las autoridades penitenciarias marroquíes y por la falta de asistencia médica adecuada".

MÉS per Mallorca ha mantenido que la defensa de los derechos humanos "no puede entender de fronteras, ni de intereses geopolíticos".

"No se puede permanecer en silencio ante una situación que pone en riesgo la vida de una persona encarcelada para defender los derechos de su pueblo. El respecto a los derechos humanos y al derecho internacional tiene que prevalecer siempre", han remarcado.

Por este motivo, MÉS se ha sumado a las reclamaciones de la campaña, que pasan por la "liberación inmediata e incondicional" de Naama Asfari y de todos los presos políticos saharauis, de acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas y el dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

Por otra parte, han solicitado el "acceso urgente" a asistencia médica "independiente y sin restricciones", junto con la entrada de su familia, del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Asimismo, han exigido la intervención "inmediata" de las Naciones Unidas y una visita urgente del Relator Especial sobre la Tortura en los centros de detención donde hay encarcelados activistas saharauis.

La formación ha recordado los "profundos vínculos de solidaridad" existentes entre Baleares y el pueblo saharaui, construidos durante décadas "gracias al trabajo de las entidades de cooperación y solidaridad".

En este sentido, han animado la ciudadanía, las instituciones y el resto de fuerzas políticas a sumarse a esta campaña para contribuir a salvar la vida de Naama Asfari y defender los derechos fundamentales del pueblo saharaui.