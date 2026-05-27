MÉS traslada su preocupación por el registro en la sede del PSOE y asegura que analizará el apoyo de Vidal al Gobierno

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluis Apesteguia, en una rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA 27 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca y Més per Menorca han manifestado su "profunda preocupación" por el registro en la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz y han sostenido que analizarán la situación junto con otras formaciones para valorar el apoyo de su diputado en el Congreso, Vicenç Vidal, al Gobierno.

Así se ha manifestado el portavoz ecosoberanista, Lluís Apesteguia, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, tras conocerse que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha accedido a la sede nacional del PSOE en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional en el denominado 'caso Leire'.

Para Apesteguia, es necesario hacer "una reflexión" y que el PSOE "asuma y depure responsabilidades". Preguntado por el apoyo del diputado Vicenç Vidal, el ecosoberanista ha señalado que "el límite" que pusieron hace un año era que hubiera financiación ilegal en el Partido Socialista.

"Analizamos continuamente esta situación, también hoy", ha dicho, agregando, a preguntas de si es necesario adelantar las elecciones, que esta cuestión también forma parte del análisis que hace su partido.

El portavoz menorquinista, Josep Castells, se ha mostrado también "preocupado" por los hechos conocidos esta mañana, aunque no ha considerado que sea necesario convocar elecciones generales anticipadas por esta cuestión.