MÉS urge al Consell de Mallorca a convocar el órgano asesor para impulsar políticas de inclusión

La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell insular, Catalina Inés Perelló. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha reclamado al Consell insular a convocar la Mesa para la Accesibilidad Universal, el órgano asesor creado para impulsar políticas coordinadas para eliminar barreras y garantizar la plena inclusión.

Los ecosoberanistas han hecho esta petición coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ha destacado el partido en un comunicado.

El foro, en el que están representados la institución insular, los ayuntamientos, las entidades sociales y otros organismos especializados, tiene la función de planificar medidas, supervisar el cumplimiento de la normativa y detectar carencias en materia de accesibilidad urbana, arquitectónica, sensorial y comunicativa.

MÉS ha destacado que, ante los retos como el envejecimiento, las presiones urbanísticas y la necesidad de adaptar servicios públicos, "es imprescindible recuperar un espacio de trabajo que permita avanzar de manera ordenada y participada".

"Ahora más que nunca es necesario que el Consell asuma como prioridad la inclusión real de todas las personas y eso pasa por recuperar la Mesa de Mallorca para la Accesibilidad Universal como instrumento de cooperación, supervisión y planificación", ha explicado la portavoz de los ecosoberanistas en la institución insular, Catalina Inés Perelló.

Esta medida, ha defendido, no solo sería un "gesto institucional" sino que permitiría garantizar que las políticas de accesibilidad "sean efectivas, participadas y con recursos".

"Es un compromiso con la dignidad y la autonomía de las personas con discapacidad", ha subrayado.

La Mesa, ha defendido el partido, debería tener entre sus prioridades la actualización de un diagnóstico insular sobre el estado de la accesibilidad en espacios públicos, edificios, transportes, equipamientos culturales y servicios esenciales.

También establecer un calendario de reuniones con participación plena de las entidades y mecanismos de rendición de cuentas y la garantía de disponer de los recursos suficientes para ejecutar las acciones que se determinen.