MÉS votará en contra de la modificación de la Ley de Capitalidad de Palma: "No soluciona los problemas de la gente"

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha anunciado que votará en contra de la modificación de la Ley de Capitalidad de Palma en el pleno del Parlament de este martes al considerar que "no soluciona los problemas de la gente".

Así se ha manifestado en rueda de prensa el portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, quein ha añadido que la norma no resuelve cuestiones como la falta de servicios, de infraestructuras o de movilidad en la ciudad.

El portavoz también ha censurado que, según la disposición adicional cuarta de esta modificación, el Ayuntamiento de Palma no tendrá que hacer reservas de vivienda de protección oficial (VPO) ni de viviendas de precio limitado (VPL), al exonerar a algunos promotores de esta obligación. "Legislan para que los promotores se forren", ha criticado.