El PP presentará enmiendas a la ley de capitalidad para mantener reservas del 50% de vivienda protegida

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, en una rueda de prensa en el Parlament - PP

PALMA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha asegurado que las reservas obligatorias de un 50 por ciento de vivienda de protección oficial y de precio limitado no se eliminarán en Palma, a pesar de la modificación contemplada por ahora en la ley de capitalidad.

"Para el PP, las reservas de VPO y VPL para la gente de aquí con el requisito de cinco años de residencia y que tienen que ser un 50 por ciento de ellas va a misa. I esto no supondrá una excepción cuando esta ley se apruebe definitivamente", ha dicho Sagreras en la rueda de prensa previa al pleno.

El texto incluye una disposición adicional para que el Ayuntamiento de Palma pueda proponer al Govern modificar la legislación urbanística para fijar un porcentaje de vivienda protegida inferior al general o eliminarlo.

No obstante, Sagreras ha señalado que los 'populares' presentarán enmiendas para mejorar la ley y, una de ellas, será en este sentido, para asegurar reservas obligatorias del 50 por ciento.