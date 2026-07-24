La Mesa de Seguridad de Playa de Palma se reúne para hacer un seguimiento del dispositivo de verano

Reunión de la Mesa de Seguridad. - POLICÍA LOCAL

PALMA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de Seguridad de Playa de Palma se ha reunido para realizar un seguimiento del dispositivo especial de verano y reforzar la colaboración entre los distintos cuerpos y servicios de seguridad, así como con el tejido empresarial y vecinal de la zona.

Según ha informado la Policía Local en un comunicado, durante la reunión se ha hecho un seguimiento del dispositivo Servicio Turístico, que cuenta esta temporada con más de 100 agentes de la Policía Local y que se prolongará hasta finales de octubre.

El refuerzo de efectivos ha permitido ampliar los dispositivos de vigilancia y actuación en la zona con el objetivo de garantizar la convivencia y tranquilidad tanto de residentes como de turistas. En este sentido, una de las líneas de actuación es la lucha contra la venta ambulante ilegal, que ya ha permitido retirar más de ocho toneladas de productos.

El dispositivo también se centra en la seguridad vial, control de la venta y consumo de alcohol, uso de altavoces y actividades incívicas, ocupaciones de la vía pública sin autorización y otras situaciones que puedan afectar la convivencia y la seguridad.

La Mesa incorpora, además, un dispositivo especial en la zona de cara al eclipse solar del próximo 12 de agosto para garantizar la movilidad, seguridad y el correcto funcionamiento de servicios esenciales. Para ello, se crearán corredores seguros y restricciones al tránsito y al estacionamiento desde primeras horas del día salvo a residentes, trabajadores y vehículos autorizados.