MENORCA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'número tres' de la candidatura del PP al Congreso por Baleares, Joan Mesquida, ha apostado por impulsar una nueva ley educativa para "recuperar la exigencia, la cultura del esfuerzo y la autoridad de los docentes", frente al modelo educativo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "ha dejado a España con los peores resultados educativos de su historia".

Así lo ha reivindicado Mesquida este jueves, acompañado por el conseller de Educación y Universidades del Govern, Antoni Vera, y el candidato del PP al Senado por Menorca, Ramón Sintes, ante el instituto Joan Ramis i Ramis, donde el Govern ha impulsado el nuevo Bachillerato de Excelencia.

"Tenemos los peores resultados PISA por la nefasta Lomloe sanchista, la peor ley educativa en democracia. Una ley que ha consagrado la mediocridad y ha devaluado la excelencia, permitiendo pasar de curso y obtener el título de la ESO con asignaturas suspendidas", ha criticado.

En este sentido, ha señalado que el PP propone un gran pacto de país por la educación, del que salga una nueva ley educativa que "no elaborarán los políticos".

A su entender, esta ley la tienen que hacer "quienes de verdad conocen la educación y la viven día a día; los expertos, los docentes, los directivos de centros, los inspectores y las familias".

La nueva ley que quiere el PP dará más autoridad a los docentes, más autonomía a los centros y volverá a poner en el centro los aprendizajes básicos.

"Como dijo la presidenta Marga Prohens, hay que volver a coger el boli, el papel, los libros, a memorizar, hay que recuperar el dictado, la lectura, la escritura y las matemáticas como elementos fundamentales del aprendizaje, además de revisar los criterios de promoción y evaluación", ha destacado.

Según Mesquida, los resultados educativos en España "obligan a actuar". "No podemos conformarnos con una educación de mínimos, queremos una educación que permita a cada alumno llegar tan lejos como sea capaz", ha señalado.

Por su parte, el conseller de Educación y Universidades ha puesto en valor las medidas impulsadas por el Govern desde 2023 para mejorar los resultados educativos en Baleares.

Vera ha destacado especialmente la reducción del abandono escolar, que ha pasado del 20 por ciento en 2023 al 15 por ciento, gracias, entre otras medidas, al incremento de la oferta de Formación Profesional, la incorporación de más orientadores a los centros y nuevos planes de tutoría.

También ha señalado los cambios introducidos en los currículos educativos, con más peso de la escritura y los conocimientos básicos, más horas de matemáticas y lenguas extranjeras, así como la incorporación de psicólogos educativos en los centros para mejorar la atención a las necesidades emocionales del alumnado.

El conseller ha reclamado además al Gobierno central una financiación "justa" para todas las comunidades autónomas, teniendo especialmente en cuenta la realidad plurinsular de Baleares y los mayores costes que supone garantizar los servicios públicos en las islas.

"Baleares necesita que el Estado tenga en cuenta su insularidad y que invierta más en educación", ha defendido Vera, quien se ha mostrado convencido de que si el candidato 'popular', Alberto Núñez Feijóo, es presidente, "aplicará a nivel nacional las políticas educativas pioneras que ha puesto en marcha en Baleares el Govern del PP".