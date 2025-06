El metro previsiblemente llegará hasta el ParcBit en julio

La modificación del plan especial del ParcBit contempla la construcción de viviendas para investigadores

PALMA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El metro previsiblemente llegará a lo largo del próximo mes de julio hasta el ParcBit, cuyo Plan Especial de Desarrollo ha sido modificado inicialmente este viernes en el Consell de Govern.

Lo ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, quien también ha detallado que la propuesta de modificación del punto seis del citado plan también contempla la construcción de viviendas para investigadores y trabajadores de la zona.

Sobre la ampliación del metro hasta el ParcBit, para lo que era necesario modificar el ordenamiento previsto en el plan, Costa ha previsto que pueda estar lista el próximo mes de julio, después de que la dana del pasado octubre en la Comunidad Valenciana obligará a retrasar los plazos.

"Mi deseo es que ya estuviera operativo, porque creo que es una infraestructura vital para conectar la plaza de España con el ParcBit en 12 minutos", ha subrayado.

Más allá de esta cuestión, la modificación del Plan Especial de Desarrollo del ParcBit aprobada inicialmente por el Consell de Govern pretende adecuar la ordenación a las nuevas necesidades detectadas en la zona.

Entre ellas, se ha considerado que los usos permitidos están muy limitados a las zonas de servicios, por lo que se debe "completar y eliminar la previsión de uso" para instalar una central de cogeneración de energía.

Con ello, ha apuntado el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación, se buscará alejar al ParcBit de un modelo energético "altamente contaminante".

La modificación, ha ahondado, también pretende afrontar los problemas de acceso a la vivienda que, en este caso, afecta al personal investigador vinculado a la actividad del ParcBit, al que se facilitará viviendas residenciales comunitarias de alquiler temporal.

Además, el plan especial vigente no permite la implantación en el ParcBit de ciertos tipos de industrias específicas de transformación de materias primas, diferentes de la industria convencional, y con la modificación propuesta se pretende dar cabida.

Así, ha explicado el portavoz del Ejecutivo autonómico, las empresas de innovación que también se dediquen a la fabricación de sus propios productos podrán instalarse en la zona, algo que antes estaba vedado a las que se dedicaban únicamente a lo primero.

"A día de hoy, sin esta modificación, una empresa podría instalarse en el ParcBit para la parte de innovación y no para la de fabricación. Y decimos que, si va ligado, no tiene mucho sentido que no las dejemos instalarse", ha sostenido.

PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Ahora se prevé la apertura de un periodo de información pública durante el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de su publicación el acuerdo en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB), para formular las sugerencias que se consideren oportunas a esta modificación del plan especial.

Dentro de este plazo, las sugerencias se pueden presentar telemáticamente a través de la Sede Electrónica de la CAIB y se tienen que dirigir a la Secretaría General de la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, o bien a través del formulario habilitado en el Portal de Participación Ciudadana.

Las personas físicas también pueden presentar las sugerencias de manera presencial a cualquier oficina de asistencia en materia de registro o por correo postal.

El expediente, que se puede consultar en la página web de la Conselleria, ha sido remitido al Consell de Mallorca y al Ayuntamiento de Palma para que dentro del mismo plazo emitan los informes perceptivos.