La ministra Elma Saiz visita Palma el lunes para conocer la evolución del proceso de regularización de migrantes

Archivo - La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

PALMA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, visitará Palma el próximo lunes para conocer de primera mano la evolución del proceso de regularización de migrantes.

Durante la visita, la ministra conocerá también los dispositivos de atención humanitaria del Ministerio en los que se atiende a las personas que llegan a Baleares.