La Misericòrdia acoge la cantada infantil de 'La Balanguera' por el centenario de versión musical

PALMA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Centre Cultural de la Misericòrdia ha reunido a alrededor de un millar de escolares de diferentes centros educativos para cantar 'La Balanguera', con motivo de su centenario de la versión musical compuesta por Amadeu Vives.

El acto promovido por la Obra Cultural Balear (OCB) ha contado con la colaboración del Govern, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma, ha servido para conmemorar esta efeméride del que posteriormente se convertiría en el himno de Mallorca.

El presidente de la OCB, Antoni Llabrés, ha agradecido la acogida de la iniciativa y ha resaltado que este acto se ha repetido en 250 centros educativos de la isla a la misma hora, por lo que miles de estudiantes han interpretado esta composición este viernes.

"Cantar conjuntamente el himno de Mallorca es una manera muy emotiva de dedir que somos y nos sentimos mallorquines. Independientemente del origen de la familia o de la lengua que se hable, no dejéis que nadie cuestione vuestra identidad", les ha espetado a los estuantes presentes en el Pati dels Homes.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha resaltado que los baleares "no tienen un himno" pero ha incidido en que 'La Balanguera' la hacen "un poco suyo" porque es "más que un poema, que les une entre todos".

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