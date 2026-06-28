La Misericòrdia acogerá este domingo la adaptación teatral de la novela 'El día que murió David Bowie'

Espectáculo de danza representado en la Misericòrdia, en una foto de archivo. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centre Cultural de la Misericòrdia será el escenario donde este domingo se representará a las 22.00 horas adaptación teatral de la novela de Sebastià Portell 'El día que murió David Bowie', que estará dirigida por Pau Coya e interpretada por Catalina Florit, Xavi Frau y Lluís Febrer.

El espectáculo forma parte del nuevo ciclo 'Principal a la fresca', que el Consell de Mallorca ha estrenado este verano por primera vez y que se enmarca dentro del programa 'Cultura en vena', la programación de verano que la institución insular organiza en el centro cultural desde hace tres años y que reúne teatro, conciertos, actividades infantiles, cuentacuentos y propuestas para toda la familia.

En una nota de prensa, el Consell de Mallorca ha destacado que la función coincide con el Día del Orgullo LGTBIQ+, una fecha que aporta un "significado especial" a la historia del joven protagonista que busca libertad, amor y un lugar donde encajar en Barcelona.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha señalado que la función llega en "una fecha especialmente significativa, un hecho que aporta a la velada un componente emocional".

Asimismo, ha destacado la "excelente acogida" que ha tenido el nuevo ciclo 'Principal a la fresca', incorporado este año a la programación estival de La Misericòrdia.

"La respuesta del público ha sido extraordinaria y se han agotado todas las entradas de todas las funciones programadas, lo que demuestra el interés de la ciudadanía por una oferta cultural de calidad al aire libre", ha subrayado.

La vicepresidenta también ha subrayado que este año se ha configurado una programación de verano "muy completa" en La Misericòrdia, con propuestas que "quieren acercar la cultura a todos los públicos y convertir el centro cultural en un punto de encuentro durante estos meses de verano".

La función, producida por Produccions de Ferro, presenta un montaje que combina referencias literarias, televisivas y musicales con un ritmo "ágil y contemporáneo".

El dramaturgo y director de la obra, Pau Coya, ha explicado que el protagonista es un joven que "podría ser cualquiera de nosotros" y la adaptación parte de "la riqueza del texto original para incorporar elementos de 'La divina comedia', escenas de 'Sex and the City' y momentos musicales que van de David Bowie a Lady Gaga".

"El resultado es una propuesta escénica que transita entre diferentes registros y acompaña al público a través del viaje emocional del personaje principal", han indicado.

Esta obra es la segunda que se representa en el centro cultural durante la primera edición de 'Principal a la fresca', que se ha estrenado este año en La Misericordia. El ciclo se inauguró el pasado 13 de junio con 'Hijas de la Misericordia' y continuará el 3 de julio con un recital de zarzuela y el 5 de julio con 'Pequeñas tragedias', de Iguana Teatre.

Por otra parte, la programación de verano de 'Cultura en vena' en La Misericòrdia se prolongará hasta el mes de septiembre con actividades gratuitas dirigidas a todos los públicos.

Más allá de las propuestas de 'Principal a la fresca', el centro cultural acoge una programación cultural y familiar muy amplia. Los más pequeños podrán disfrutar de talleres creativos, actividades sensoriales, cuentacuentos, animación musical y juegos participativos dentro del programa 'Misericòrdia petit', que incluye espectáculos como 'El misterio de La Misericòrdia' y 'El Drac de na Coca', un taller de bolsas con identidad o de creación de chapas personalizadas.

La música también tendrá un papel destacado: el jardín del centro cultural acogerá el ciclo 'Sábados en La Misericòrdia' con actuaciones de Bruno Sotos, Cabot, Pablo Alegría, Aina Mateu, Maria Antònia Roses, Toc de Crida y Guitarró Esqueixat, que ofrecerán conciertos de pop, jazz, canción de autor y música de raíz mallorquina.

Esta oferta se completa con las sesiones de narración oral de 'Cuentos en el bibliojardín', programadas entre junio y septiembre, y el ciclo de programación estival organizado por Mallorca Literària, 'La lluna en vers'.