La Misericòrdia acogerá el sábado el espectáculo 'Una veu plena de nius' con motivo del Año Blai Bonet

La Misericòrdia acoge este sábado el espectáculo 'Una veu plena de nius' con motivo del Año Blai Bonet. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El patio de les Dones de La Misericòrdia acogerá el sábado la representación del espectáculo 'Una veu plena de nius', una de las propuestas del festival 'La Lluna en Vers' incluida en la programación del Año Blai Bonet. La producción ofrecerá una segunda función el domingo en el patio del Col·legi Bisbe Verger de Santanyí.

Según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, el montaje contará con la participación de los actores Mercè Sampietro, Sílvia Bel, Toni Gomila y Jaume Madaula, que interpretarán una selección de versos del poeta en una sesión de lecturas compartidas acompañadas por la música de Mar Grimalt y Carles Medina.

La representación se enmarca en la programación organizada con motivo del Año Blai Bonet, que conmemora el centenario del nacimiento del poeta de Santanyí. El Consell, a través de la Fundació Mallorca Literària, impulsa esta iniciativa bajo el lema 'Una veu plena de nius', un verso tomado del poema 'Soledat oberta', con el objetivo de divulgar la figura y la obra del autor y rendir homenaje a uno de los escritores más destacados de la literatura catalana contemporánea.

Desde comienzos de 2026 se han organizado recitales, rutas literarias, exposiciones, espectáculos, conversaciones y actividades educativas que continuarán hasta final de año. Asimismo, este verano el ciclo de cine BlaiVeu incluye la proyección de tres películas de Pier Paolo Pasolini, Michelangelo Antonioni y Jean-Luc Godard, tres cineastas considerados referentes para Blai Bonet por la relación de sus universos creativos con la obra del escritor.

Las proyecciones tendrán lugar los días 22 de julio y 5 y 19 de agosto y serán gratuitas previa reserva en la página web de Mallorca Literària.

Además, el domingo se inaugurará en la Casa Blai Bonet a partir de las 19.00 horas la instalación artística 'Donde los malos caminos se pierden', creada por el colectivo Cabosanroque, que propone una aproximación a la obra del escritor a través del concepto de la libertad, uno de los ejes presentes en su producción literaria.

Las entradas para las actividades del festival 'La Lluna en Vers' pueden obtenerse a través de las páginas web de Mallorca Literària y del propio festival.