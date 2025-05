Mora abre el 15 Congreso del PSOE Menorca, reivindicando el papel del partido en cuatro años "nada fáciles"

MENORCA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general saliente del PSOE Menorca, Susana Mora, ha abierto este sábado el 15 Congreso de los socialistas menorquines, reivindicando el papel del partido en cuatro años "nada fáciles".

Durante su intervención, recogida en una nota de prensa posterior, Susana Mora ha destacado la capacidad de resistencia y organización del partido durante cuatro años especialmente difíciles.

"Hoy es un día ilusionante, un día de socialismo afectivo y de debate comprometido", ha afirmado Mora, quien ha hecho balance de los últimos cuatro años de gestión orgánica marcados por la crisis sanitaria de la COVID-19. En este escenario, ha recordado que el partido supo reorganizarse y presentar listas a los ocho municipios de la isla, al Consell Insular y al Parlament.

"Desde aquel momento, hemos estado junto a nuestros representantes en las instituciones, ejerciendo una oposición rigurosa, contundente y fiel a los valores socialistas", ha remarcado. Mora ha criticado que se tiene "el peor PP de la historia", al que ha acusado de querer "destruir el modelo de Menorca por la puerta de atrás" a través de la reforma del Plan Territorial Insular o del decreto de simplificación administrativa impuesto por el Govern de Marga Prohens, el cual "pretende legalizar construcciones ilegales en suelo rústico".

También ha reprochado al PP que "mientras se llena la boca al defender los proyectos en materia de sostenibilidad, no es capaz de desplegar la Ley de Menorca Reserva de la Biosfera y la cambia a favor de su propio interés. Así como tampoco es capaz de repotenciar Se Milà ni limitar la entrada de vehículos en la isla. Mientras tanto, se pierden inversiones conseguidas con los fondos Next Generation y no se aportan soluciones efectivas a la crisis de la vivienda, puesto que la única solución que ofrece es la puesta en marcha de un programa de ayudas que todavía no está en vigor", ha criticado de forma contundente.

Ante esta situación, Mora ha hecho un llamamiento a reforzar el proyecto socialista y a luchar contra los "constantes engaños" del PP en las diferentes administraciones. "Tenemos que estar más fuertes que nunca. Por eso hemos impulsado jornadas formativas dirigidas a nuestros regidores, reuniones de coordinación y espacios de debate para tener un partido con personas preparadas y recursos propios. Todo este esfuerzo ha devuelto credibilidad al PSOE, y estoy convencida que el 2027 el Partido Socialista ganará las elecciones para hacer una política de proximidad".

El alcalde de Maó y secretario general del PSOE Maó, Héctor Pons, ha inaugurado el congreso reconociendo la importancia del Orfeó Maonès como espacio de encuentro y espíritu crítico. "Se trata de un momento importante para reafirmar los valores que mantenemos desde hace 104 años en Menorca y 146 en España", ha afirmado. Pons ha reivindicado que "esta cita congresual es una oportunidad para definir y debatir de forma democrática el futuro del partido con ideas y propuestas".

La secretaria general la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, ha insistido en la necesidad de "tomar partido" ante "el retroceso social provocado" a su juicio "por el PP". "Hemos de tomar partido para defender una vivienda digna, una política contundente en materia de sostenibilidad y los derechos de los menorquines. El futuro se construye desde el diálogo y la participación activa".

Finalmente, el secretario de organización del PSIB-PSOE, Cosme Bonet, ha agradecido la tarea de Susana Mora al frente del PSOE Menorca y ha puesto en valor su liderazgo durante estos años. "Ha sido una etapa en que el proyecto socialista ha triunfado, recuperando el Consell Insular y haciendo frente a los grandes retos de la sociedad menorquina".