Muere a los 41 años Joan Gaspar Vallori, secretario general de los socialistas de Alcúdia

El secretario general de la Agrupación Socialista de Alcúdia, Joan Gaspar Vallori, recientemente fallecido. - PSIB

PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Agrupación Socialista de Alcúdia, Joan Gaspar Vallori, ha fallecido a los 41 años de una enfermedad fulminante.

Vallori, maestro de profesión, fue director de Turismo del Consell de Mallorca y regidor en el Ayuntamiento de Alcúdia.

El PSIB, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, le ha recordado como un "hombre bueno" y un socialista "honesto y trabajador".

"Se va joven y nos deja una huella imborrable, fruto de su incansable capacidad de trabajo y de su empatía que lo hacía tan cercano. Se ha marchado demasiado joven, cuando tenía toda una vida por delante. Una fulminante enfermedad nos lo ha arrebatado", ha lamentado el partido.

La secretaria general del PSIB, Francina Armengol, se ha mostrado "muy dolida y triste" por el fallecimiento de Vallori, "amigo y compañero de mil batallas".

Armengol le ha recordado como una persona "comprometida hasta el último momento con el momento, con el proyecto y, sobre todo, con la gente".

"Siempre desde la proximidad, la generosidad y una convicción profunda en la política como herramienta para mejorar la vida de los otros", ha escrito.

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca (FSM), Amanda Fernández, se ha despedido de su compañero de partido "con el corazón encogido y con lágrimas en los ojos".

El líder de la Agrupación Socialista de Palma y portavoz en el Parlament, Iago Negueruela, ha recordado a Vallori como "un gran compañero, un gran socialista y una gran persona".

También se ha sumado a las condolencias el conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern, Jaume Bauzá, quien ha destacado del socialista su contribución a la proyección de Mallorca como destino y al impulso de políticas turísticas.