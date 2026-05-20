Muere un hombre en Pollença tras explotar un bidón de gasolina mientras trabajaba con una radial

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PALMA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha muerto este miércoles tras explotarle un bidón de gasolina y sufrir heridas en la cabeza y quemaduras en las piernas en una zona agrícola de Pollença.

Según la información facilitada por el SAMU, el suceso ha tenido lugar sobre las 14.33 horas de este miércoles en la zona de la Torre de Ariant, en la Serra de Tramuntana, en el término municipal de Pollença.

Según la información de las asistencias sanitarias, el hombre estaría trabajando con una radia y un bidón de gasolina, cuando el recipiente ha explotado ya ha provocado heridas muy graves en la cabeza y quemaduras de segundo y tercer grado en las piernas.

Al recibir el aviso, el paciente estaba inconsciente pero respiraba. A su llegada, el helicóptero medicalizado ha encontrado a la víctima en parada y con lesiones incompatible con la vida, por lo que se ha confirmado la muerte.