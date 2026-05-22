Muere un motorista de 67 años al chocar contra un muro de piedra en Santa Maria

Archivo - Agentes de la Guardia Civil de Tráfico, en imagen de archivo - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 67 años ha muerto la tarde de este viernes al chocar la motocicleta que conducía contra un muro de piedra en el municipio mallorquín de Santa Maria del Camí.

Los hechos, según han confirmado a Europa Press fuentes próximas a las pesquisas, han tenido lugar poco antes de las 19.30 horas a la altura del kilómetro 13 de la Ma-13.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, cuya investigación ha asumido la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, el conductor se habría salido de la vía por el margen izquierdo en circunstancias que por el momento se desconocen.

La pérdida de control sobre la moto ha provocado que haya acabado colisionando contra un muro de piedra, cuyo impacto le ha causado la muerte.