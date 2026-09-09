Muere una mujer de avanzada edad tras ahogarse en una calle de Felanitx durante la tormenta

Archivo - Un agente de la Guardia Civil en Manacor. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de avanzada edad ha muerto este miércoles tras ahogarse en plena calle de Felanitx durante la tormenta que ha afectado a varios municipios de Mallorca.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, las primeras hipótesis apuntan a que la víctima se habría resbalado o tropezado cuando caminaba por la vía pública.

Debido a la fuerte lluvia, la mujer, cuya edad concreta por el momento se desconoce, se ha ahogado y ha perdido la vida.

Los agentes del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Manacor han asumido la investigación y se han desplazado hasta el lugar de los hechos para recabar pruebas sobre lo sucedido.