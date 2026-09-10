Felanitx decreta 24 horas de duelo oficial tras el fallecimiento de una mujer al ahogarse durante la tormenta

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Felanitx ha decretado 24 horas de duelo oficial tras el fallecimiento de una mujer ocurrido este miércoles al caerse durante la tormenta y morir ahogada en una calle del municipio.

Según ha informado el Consistorio, durante 24 horas las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta como muestra de respeto y condolencia hacia la familia y allegados de la fallecida.

Además, el Ayuntamiento ha convocado para este viernes a las 12.00 horas un minuto de silencio en señal de duelo.

Como muestra de respeto, también se han suspendido los actos previstos para este jueves con motivo de Sant Nicolau de Cas Concos, entre ellos el tardeo y la obra de teatro programada. La representación teatral queda aplazada a una nueva fecha, que será comunicada próximamente.