Muere un peatón al ser atropellado por un coche en la autovía de Eivissa a Sant Antoni

Archivo - Agente en un control de la Guardia Civil de Tráfico.
Archivo - Agente en un control de la Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: sábado, 13 junio 2026 16:44
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PALMA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este sábado tras ser atropellado por un vehículo en el kilómetro 3,5 de la autovía que une Eivissa con Sant Antoni.

El accidente ha ocurrido sobre las 06.35 horas de este sábado cuando el coche se ha salido de la vía y ha atropellado al peatón, que ha fallecido, según ha informado la Guardia Civil.

El vehículo implicado lo conducía una mujer y el Instituto Armado ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente.

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