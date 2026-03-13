Muerte de 27 perros en un ferry: dos investigados por no proporcionar a los canes los cuidados adecuados

Archivo - Un perro observa a través de los barrotes de su jaula de las instalaciones de un centro de acogida. - EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press

PALMA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a dos hombres por su posible implicación en la muerte de 27 perros en un ferry y después de que las pesquisas hayan confirmado que los animales murieron porque no se garantizó el mantenimiento de una calidad y cantidad de aire dentro del vehículo y porque no se les proporcionaron los cuidados adecuados.

Los hechos se remontan al mes de octubre del pasado año, cuando un grupo de cazadores mallorquines contrató a una empresa de transporte de perros con sede en Cataluña para el transporte y traslado de 36 perros en los trayectos de Palma a Lituania, ida y vuelta, con fines cinegéticos. En el trayecto marítimo de regreso a Palma, sin embargo, fallecieron 27 animales.

A raíz de estos hechos, agentes de la Guardia Civil de la Unidad de Protección de la Naturaleza de Mallorca (Uprona) iniciaron una investigación para el esclarecimiento de lo sucedido e identificación de los responsables.

Según la investigación, los animales murieron porque no se garantizó el mantenimiento de una calidad y cantidad de aire dentro del vehículo apropiada para la especie y la cantidad transportada. Además, no se proporcionaron cuidados durante el trayecto.

La cantidad de animales transportados en el vehículo y su morfología generaron una cantidad considerable de calor metabólico, humedad y Co2 en el interior del vehículo, que no pudieron soportar la mayoría de ellos.

La Benemérita ha investigado a dos hombres. Se trata de la persona jurídica de la empresa encargada del transporte de los perros y el conductor, un varón de 21 años de edad por un supuesto delito contra los animales, por la muerte de los canes en el marco de la operación bautizada como 'Xólotl'. Las diligencias se han puesto a disposición de un juzgado.