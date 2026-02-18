La mujer agredida en Ibiza ha sido intervenida dos veces debido a su cuadro clínico

IBIZA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La mujer agredida por su expareja ha tenido que ser intervenida dos veces, según ha confirmado la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde la paciente sigue ingresada.

Según ha explicado, como consecuencia de la agresión, la paciente sufrió un traumatismo craneoencefálico grave con hemorragia subdural severa, lo que obligó a realizar una intervención quirúrgica urgente tras su ingreso.

Este martes, el equipo de Neurocirugía tuvo que practicar una nueva intervención debido a la evolución de su cuadro clínico.

Asimismo, la mujer, española de 31 años, presenta un hemoneumotórax bilateral con perforaciones en ambos pulmones. Además, padece múltiples fracturas faciales, fractura de un brazo y otros politraumatismos. El equipo médico continúa trabajando para estabilizar su estado.