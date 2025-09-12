Una mujer denuncia una agresión sexual en un hostal de Can Pastilla

Archivo - Coche de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha denunciado haber sufrido una agresión sexual en un hostal de Can Pastilla, en Mallorca, por parte de otro usuario del establecimiento.

Los hechos ocurrieron el miércoles por la noche cuando la mujer se estaba duchando y notó la presencia del hombre que la habría agredido sexualmente, según información de la Policía Nacional.

La víctima, según ha avanzado 'Diario de Mallorca', consiguió ahuyentar al presunto autor y tras avisar fue trasladada al Hospital Son Espases para realizarle un reconocimiento.

Posteriormente, la mujer denunció los hechos a la Policía Nacional, que ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. De momento, no hay detenidos.