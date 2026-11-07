Una mujer ebria choca contra cinco vehículos estacionados en Palma y provoca un caos circulatorio

Investigada por provocar un accidente circulando con una tasa de alcohol cinco veces superior a la permitida. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado a una mujer por supuestamente provocar un accidente mientras conducía con una tasa de alcohol cinco veces superior a la permitida.

Según ha informado el cuerpo este sábado en un comunicado, los hechos ocurrieron el pasado martes, sobre las 15.50 horas, momento en que se registró un accidente de tráfico múltiple en la confluencia de la calle Son Peretó con la calle Son Llull.

Los hechos se desencadenaron a raíz de la llamada de un ciudadano a la Base del 092 informando de que una conductora en aparente estado de embriaguez había chocado contra varios vehículos y obstaculizaba la circulación.

Una patrulla de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) acudió al lugar. Según la inspección ocular de la vía y las manifestaciones de testigos, la mujer realizaba un giro a la izquierda hacia la calle Son Llull cuando desvió su trayectoria e impactó en primer término contra dos turismos correctamente estacionados en cordón en el margen izquierdo.

Acto seguido, el turismo de la infractora continuó y volvió a desviarse de forma repentina hacia el lado derecho y colisionó contra un tercer turismo aparcado en la acera opuesta.

A consecuencia de la fuerza del impacto, este último vehículo salió proyectado hacia adelante y chocó contra la parte trasera de un cuarto turismo estacionado delante de él. El vehículo de la mujer quedó detenido en mitad de la calle y bloqueó el paso del resto de usuarios. A pesar de la sucesión de colisiones, ninguna persona resultó herida.

Al identificar a la conductora, española de 51 años, los policías constataron que presentaba síntomas evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas. La prueba arrojó un resultado positivo de 1,14 mg/l de aire espirado, cifra que casi quintuplica el límite administrativo permitido y supera el umbral penal.

Además de la infracción penal instruida por la Sala de Atestados por superar la tasa máxima permitida, los efectivos tramitaron una denuncia administrativa contra la mujer por conducción negligente en virtud del Reglamento General de Circulación.

El turismo fue inmovilizado y retirado por la grúa municipal al depósito de Sa Riera y se remitieron las actuaciones judiciales a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.