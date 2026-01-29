La mujer herida en el desprendimiento de la Cala Sant Esteve recibe el alta

Efectivos de emergencias en el lugar del suceso. - DG DE EMERGENCIAS

MENORCA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La mujer de 62 años herida a causa del desprendimiento de una roca de 20 toneladas del acantilado de la Cala Sant Esteve (Menorca) recibió el alta a última hora de la tarde de este miércoles, según han informado desde el Área de Salud de Menorca.

La paciente fue ingresada el martes en el Hospital Mateu Orfila con politraumatismos después del desprendimiento, que se produjo en la madrugada y que le costó la vida a su marido, de 65 años. Ambos estaban durmiendo cuando se produjeron los hechos.

Las últimas lluvias y la densa vegetación del acantilado parecen ser la causa de la caída de la roca, según explicó el jefe de Bomberos de Menorca, Juanjo Franch.

Además de ser desalojados los hijos del matrimonio que vivían en los dos pisos superiores de la planta baja donde cayó la gran piedra, otras ocho viviendas colindantes han sido desalojadas también al detectarse grietas en el acantilado que podrían provocar otro desprendimiento.