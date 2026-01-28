Técnicos de Riscbal trabajan en el acantilado de Cala Sant Esteve mientras ocho viviendas permanecen desalojadas

Efectivos de emergencias trabajan en Cala Sant Esteve - X EMERGENCIAS

MENORCA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los técnicos del grupo RiscBal, de la Universitat de les Illes Balears (UIB), se han desplazado a Menorca este miércoles y han inspeccionado con un dron especial el acantilado de la Cala Sant Esteve, en el municipio de Es Castell, donde el desprendimiento de una roca este martes provocó un fallecido y una persona herida grave, con el objetivo de detectar posibles afectaciones que pudieran alertar de nuevos desprendimientos en la zona.

Desde el Ayuntamiento de Es Castell han informado que, de momento, no se conocen detalles sobre las imágenes tomadas puesto que los técnicos deben analizarlas con los programas correspondientes para evaluarlas y elaborar finalmente un informe.

Mientras tanto, además del edificio de tres plantas donde este martes cayó un piedra de 20 toneladas que se desprendió del acantilado y que provocó la muerte de un hombre de 65 años y heridas a su mujer, de 62 años, se han desalojado otras ocho viviendas contiguas debido a que las primeras evaluaciones alertaron que el acantilado presentaba algunas roturas que podrían suponer el peligro de nuevos desprendimientos.

En esta línea, desde el Ayuntamiento han explicado que las viviendas desalojadas son ocho, aunque no todas están habitadas, ya que algunas son segundas residencias.