La mujer herida en el desprendimiento mortal de Es Castell se encuentra estable y recibirá el alta en breve

Archivo - Hospital Mateu Orfila. - CAIB - Archivo

MENORCA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La mujer de 62 años que resultó herida de gravedad en el desprendimiento mortal de Es Castell (Menorca) se recupera favorablemente de las lesiones, se encuentra estable y recibirá el alta en las próximas horas.

La víctima fue ingresada el Servicio de Urgencias del Hospital Mateu Orfila después de que el martes, tras el derrumbe de una roca de 20 toneladas de peso sobre su vivienda, fuera rescatada del inmueble.

La previsión, habida cuenta de que se encuentra estable y fuera de peligro, es que reciba el alta este miércoles o a lo largo del jueves, según han informado desde el Área de Salud de Menorca.

Su marido, de 65 años, falleció en el acto cuando la roca cayó sobre el dormitorio de la vivienda, ubicada en la urbanización de Cala Sant Esteve, en el que se encontraba el matrimonio.

El cuerpo no pudo ser rescatado hasta las 16.00 horas del martes debido a la complejidad a la hora de elevar la gran roca y al peligro que podría suponer para los participantes en el rescate que el acantilado presentara roturas en diversos puntos.