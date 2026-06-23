Una mujer, herida grave en un accidente de moto en Mancor de la Vall

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PALMA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 45 años ha resultado herida grave en un accidente de moto ocurrido en Mancor de la Vall (Mallorca).

Según la información facilitada por el SAMU 061, el accidente ha ocurrido a primera hora de este martes, sobre las 06.10 horas, y al parecer la motocicleta se ha estrellado contra una farola de la calle Salvador Gralla Beltran de la localidad.

A su llegada, los efectivos sanitarios han encontrado a la paciente inconsciente y con múltiples fracturas. La víctima ha sido trasladada al Hospital Son Espases en estado grave.