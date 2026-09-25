Una mujer, herida en Palma tras caer desde un primer piso en el que se ejerce la prostitución

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PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida este viernes tras precipitarse desde un primer piso en Palma.

El suceso, cuyas circunstancias investiga ahora la Policía Nacional, ha ocurrido a media mañana en una calle de las inmediaciones de la plaza de toros.

Según han indicado a Europa Press fuentes conocedoras del suceso, la mujer habría caído o se habría precipitado desde un piso en el que se ejerce la prostitución.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Unidad de Intervención Inmediata de la Policía Local, además de una ambulancia del 061, que ha atendido a la mujer, que se expresaba de forma incoherente, probablemente por los efectos de las drogas.