Mujer de más de 54 años y con estudios medios o superiores: así es el perfil del voluntario en Baleares. - CAIB

PALMA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha presentado este lunes el primer Diagnóstico del Voluntariado 2025 de Baleares, paso previo a la redacción del primer plan autonómico y que evidencia, entre otras cuestiones que el perfil mayoritario de voluntario es el de una mujer de más de 54 años con estudios medios o superiores y vinculada, como mínimo, a una entidad social o asociación, y que recoge igualmente la necesidad de buscar nuevas formas de voluntariado que atiendan a las nuevas realidades y acercándolo a generaciones más jóvenes.

El diagnóstico, según ha indicado en nota de prensa la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, analiza el voluntariado a partir de la perspectiva de los voluntarios, las entidades y las administraciones públicas, y ha sido elaborado por la Plataforma del Voluntariado de las Islas (Plavib) por encargo de la Conselleria.

En la reunión, tras el análisis de los resultados del documento, se ha convenido en la necesidad de buscar nuevas formas de voluntariado ateniéndose a las nuevas realidades y acercándolo a generaciones más jóvenes.

La consellera Sandra Fernández ha destacado que este diagnóstico es una herramienta imprescindible para dar un salto cualitativo en las políticas de voluntariado y para desplegar, por primera vez, una estrategia autonómica "coherente, estable y pionera".

"El voluntariado representa una de las expresiones más claras del compromiso social de la ciudadanía y un pilar fundamental para construir una sociedad más cohesionada e inclusiva", ha afirmado Fernández.

El futuro plan, han explicado, dará cumplimiento a lo establecido en la Ley balear de voluntariado de 2019, que obligaba a la redacción, en un plazo de dos años, del Plan autonómico.

MUJER DE MÁS DE 54 AÑOS VINCULADA A ENTIDADES SOCIALES

Según el diagnóstico, el perfil mayoritario de la persona voluntaria es una mujer de más de 54 años, con estudios medios o superiores y vinculada, como mínimo, a una entidad social o asociación. El voluntariado se centra, sobre todo, en actividades de acompañamiento a personas o apoyo a actividades asociativas.

El diagnóstico refleja también que Baleares cuenta con un tejido asociativo activo y diverso, que articula la participación ciudadana a través de programas de voluntariado en ámbitos sociales y comunitarios.

Asimismo, evidencia el nivel de consolidación alcanzado en la gestión del voluntariado. En este sentido, concluye que el 93 por ciento de las entidades cuentan con procesos de acogida y el 96 por ciento de acompañamiento y seguimiento, lo que refleja un sistema cada vez más estructurado.

A pesar de esta evolución positiva, el diagnóstico identifica importantes retos. Entre ellos, la mejora de la continuidad del voluntariado, el refuerzo de la capacidad organizativa de las entidades y el avance del reconocimiento social del voluntariado.

En este sentido, señala que el 46 por ciento de las entidades mantiene el contacto con las personas voluntarias una vez finalizado su voluntariado, lo que refuerza la importancia de potenciar los mecanismos de vinculación.