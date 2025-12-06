Una mujer resulta herida en un incendio en una vivienda en Llucmajor

Efectivos de Bomberos de Mallorca actúan en un incendio declarado en una vivienda en Llucmajor
Publicado: sábado, 6 diciembre 2025 12:05

PALMA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida en un incendio declarado en una vivienda en Llucmajor (Mallorca), a consecuencia del cual han muerto además diversos animales domésticos.

Según ha informado Bomberos de Mallorca, los servicios de emergencia han intervenido en un incendio en una vivienda de tres plantas --planta baja y dos superiores-- situado en Llucmajor.

El fuego, originado en la planta baja, presentaba una carga muy elevada, hecho que ha provocado daños importantes.

En el interior de la casa residían una madre y su hijo. La madre ha sido trasladada al hospital para recibir atención médica.

A consecuencia del incendio, han muerto además varios animales domésticos: un perro, un gato, un loro y dos pájaros. Otros animales que se encontraban en el patio exterior han sobrevivido.

Para sofocar las llamas han actuado efectivos del parque de Bomberos de Mallorca en Llucmajor, el sargento y dos técnicos.

La vivienda donde se ha declarado el incendio ha quedado finalmente precintada, según ha explicado Bomberos de Mallorca, a causa de los graves daños estructurales y eléctricos que ha sufrido.

