Multa de 100.000 euros por una fiesta ilegal en una vivienda turística de Formentera

FORMENTERA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell Insular de Formentera ha desestimado íntegramente el recurso presentado por la promotora de una fiesta ilegal contra la resolución sancionadora por organizar una actividad ilegal en una vivienda turística de Es Cap de Barbaria.

Según ha informado el Consell este martes, los hechos se remontan a julio de 2023, cuando una inspección de los servicios técnicos de Actividades y de la Policía Local sirvió para constatar la celebración de una fiesta con unas 70 personas, música, barra de bebidas y venta de entradas a través de una plataforma digital.

El evento tenía lugar en una vivienda con licencia turística para 10 personas.

La resolución confirma la sanción de 100.000 euros a la entidad y a su administrador por una infracción muy grave de la Ley 7/2013 de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades de Baleares. También se mantiene la sanción accesoria de pérdida de los efectos de la declaración responsable de inicio de actividad turística y la prohibición de presentar otra para esta vivienda durante tres años.

El vicepresidente segundo y conseller insular de Economía, Territorio e Infraestructuras, Javier Serra, ha recordado que las fiestas ilegales ponen en riesgo la seguridad, convivencia y sostenibilidad del territorio.