Multa de 15.000 euros usar una furgoneta para el transporte irregular de pasajeros en Eivissa

Una grúa retira una furgoneta que transportaba pasajeros de forma irregular - AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

EIVISSA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Eivissa ha impuesto una sanción de 15.000 euros al conductor de una furgoneta que transportaba pasajeros de forma irregular.

Los agentes, según ha informado el Ayuntamiento de Eivissa en un comunicado, le denunciaron por intrusismo y le retiraron el vehículo con una grúa.

Es una de las operaciones que se han llevado a cabo a lo largo de la semana en el marco del denominado cuarto turno, un dispositivo especial que permite incrementar la presencia policial y desarrollar actuaciones específicas en aquellos ámbitos que requieren una mayor capacidad de inspección como el intrusismo.

Esta semana, el dispositivo ha desarrollado dos operativos diferenciados. El primero tuvo lugar el miércoles en colaboración con los inspectores de movilidad del Consell d'Eivissa.

Los agentes de la Policía Local y los inspectores verificaron 62 vehículos y formularon 16 denuncias, de las que una docena fueron por no utilizar el cinturón de seguridad y dos formuladas por incumplimientos relacionados con la autorización de entrada y circulación en la isla.

Además, los policías instruyeron diligencias penales por un delito contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia del alcohol, tras superarse la tasa establecida, y cobraron durante el operativo varias denuncias por un importe total de 650 euros.

El dispositivo desplegado durante la noche del viernes al sábado se saldó con una nueva actuación llevada, en este caso llevada a cabo solo por los agentes municipales.

Establecieron un control de vehículos VTC en el paseo Joan Carles I y realizaron también controles sobre el uso de los sistemas de retención y cinturones de seguridad.

Como resultado de esta actuación se formularon tres denuncias relacionadas con el cinturón de seguridad, que fueron abonadas en el momento por un importe conjunto de 300 euros.

La intervención más destacada se produjo al detectar una furgoneta que desarrollaba actividad irregular vinculada al transporte de pasajeros. Los agentes denunciaron el vehículo por intrusismo, procedieron a su retirada e impusieron la sanción de 15.000 euros.