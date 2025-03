Multa de 6.000 euros por evento de Loewe en Parque Natural protegido en Ibiza

IBIZA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, ha sancionado con 6.001 euros a la empresa propietaria del espacio ubicado dentro del Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera donde el pasado mes de junio la marca de moda Loewe hizo un acto promocional.

El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural (PRUG) prohíbe que en este lugar se celebren cualquier tipo de fiestas y espectáculos, así como acontecimientos con carácter comercial, según ha informado la propia Conselleria en un comunicado.

La Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal tuvo conocimiento de los hechos y abrió un periodo de actuaciones previas para determinar si iniciaba o no un procedimiento sancionador. En concreto, los hechos tuvieron lugar en la explanada de la nave pequeña de piedra situada en Sa Canal, dentro del Parque Natural.

De este modo, de las actuaciones previas se extrae que la empresa propietaria de este lugar alquiló el espacio a Loewe. En este sentido, era plenamente conocedora de que esta firma de moda quería organizar un acontecimiento de carácter comercial y promocional. El acto consistió en una cena de unas 100 personas amenizada con música y que acabó con una fiesta con discjockey.

Así, y según la normativa del Parque Natural, se trata de una actividad no autorizable e incompatible con el espacio, puesto que la fiesta se hizo al aire libre y no en el interior. Además, el PRUG prohíbe con carácter general, y dentro del Parque, la publicidad y las campañas publicitarias basadas en elementos visuales y audiovisuales que tengan impactos ambientales. También la música y el ruido con incidencia ambiental negativa. Sin embargo, no se han corroborado daños en el medio ambiente y, por lo tanto, no se ha aplicado este factor como agravante en la sanción.