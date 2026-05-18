El Museo Arqueológico de Eivissa acoge una exposición sobre la restauración de la Capilla del Salvador

Inauguración de la exposición 'Quan les parets ens parlen' en el Museo Arqueológico de Eivissa - CAIB

EIVISSA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha inaugurado la exposición temporal 'Quan les parets ens parlen' en el Museo Arqueológico de Dalt Vila (MAEF), una muestra sobre restauración de la Capilla del Salvador y la Sala de la Universidad.

Este proceso ha permitido fijar y hacer aflorar la policromía original de este techo singular, según ha señalado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en una nota de prensa.

La muestra recoge de forma detallada los resultados de la intervención arquitectónica y arqueológica urgente promovida y financiada por el Govern entre los años 2023 y 2024 para salvaguardar el edificio de la antigua Universidad de Eivissa y la Capilla de Sant Salvador.

En concreto, las obras han conseguido poner fin a las graves filtraciones de humedad que afectaban a la integridad del conjunto y han permitido sanear de forma integral los muros que conectan con el artesonado de la Sala de la Universidad.

Durante su intervención, el conseller ha destacado que "la conservación y la restauración son ejes estratégicos de este Govern". "Proteger nuestro patrimonio es, en realidad, una inversión en la identidad de nuestra sociedad y en la calidad de nuestra oferta cultural", ha añadido.

En este sentido, ha subrayado que con este trabajo conjunto de investigación y restauración artesanal se hace "un acto de justicia". "Haciendo que cada detalle nos vuelva a hablar de la pericia de nuestros antepasados", ha agregado.

UN LEGADO HISTÓRICO

Desde la Conselleria han explicado que los estudios arqueológicos y de conservación detallados en la exposición revelan datos de gran valor sobre la evolución histórica de este espacio de Dalt Vila.

Los análisis de la capilla de Sant Salvador confirman que las actuales bóvedas de crucería se levantaron sobre un edificio preexistente de menor altura.

Asimismo, se ha determinado que la Universidad se construyó en el siglo XIV aprovechando el lienzo de la muralla medieval e inutilizando una torre rectangular previa.

La intervención ha sido especialmente minuciosa en el artesonado (techo de madera) de la Sala de la Universidad, que presentaba un estado de conservación muy deficiente a causa de un ataque severo de hongos xilófagos y deformaciones estructurales de hasta ocho centímetros de desplome.

Gracias a un equipo multidisciplinar, se ha llevado a cabo un proceso de apuntalamiento, desmontaje y traslado controlado de cinco de sus ménsulas hacia laboratorios especializados para su consolidación.

Este proceso ha permitido fijar y hacer aflorar la policromía original de este techo singular, uno de los elementos de arquitectura civil gótica más relevantes de la Corona de Aragón en las Pitiusas, decorado con motivos heráldicos tradicionales (las barras de Aragón y el escudo de la Universidad), motivos vegetales y geométricos y rostros humanos esculpidos en sus ménsulas.

La presentación de esta muestra coincide plenamente con los actos del Día Internacional de los Museos y sirve como preámbulo ideal para la próxima conmemoración del 120º aniversario del Museo Arqueológico de Eivissa y Formentera (MAEF), fundado originariamente en el año 1903 a partir del impulso de la Sociedad Arqueológica Ebusitana (SAE).

La exposición permanecerá abierta al público en la sede de la plaza de la Catedral, ofreciendo a los residentes y visitantes la posibilidad de conocer de cerca los secretos y la riqueza constructiva de un edificio histórico que vuelve a lucir con todo su esplendor.