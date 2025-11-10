El Museo del Ferrocarril de Mallorca abre este miércoles en Sant Llorenç y esta semana será gratis

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Ferrocarril de Mallorca abrirá sus puertas este miércoles en Son Carrió, en la localidad de Sant Llorenç, y durante esta semana la entrada será gratuita.

La instalación, que ha sido inaugurada este lunes cuenta con una inversión de 3,7 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation.

"Es un museo vivo, es un museo diseñado para emocionar, para enseñar y para hacernos viajar al pasado de forma inmersiva", ha destacado la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el acto de inauguración.

El Museo del Ferrocarril abrirá al público este miércoles de 10.00 a 17.00 horas de miércoles a domingo, Además, el sábado habrá una fiesta infantil.

HERRAMIENTA DE PROGRESO

La líder del Ejecutivo autonómico ha reivindicado que el museo nace con vocación de explicar y consevar la profunda transformación social, económica y territorial que el ferrocarril supuso para Mallorca, hace 150 años, cuando se abrió la línea para conectar Palma con Inca.

"El tren fue mucho más que un medio de transporte, Fue una herramienta de progreso, de comunicación y de oportunidades. Lo fue y lo sigue siendo y lo será en el futuro", ha señalado Prohens reivindicando la apuesta y la defensa que hace el Govern de este medio de transporte.

Prohens ha inaugurado el museo junto al conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo; el presidente del Consell Insular de Mallorca, Llorenç Galmés, y el alcalde de Sant Llorenç, Jaume Soler.

También han asistido alcaldes de diversos municipios del Llevant de Mallorca y del corredor ferroviario; la directora general de Movilidad, Lorena del Valle; el gerente de SFM, José Ramón Orta; y el presidente de la Fundació Ferrocaib, Guillem Febrer, entre otros.

Se trata de un proyecto impulsado por la empresa pública ferroviaria del Govern, Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), en colaboración con la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, el Ayuntamiento de Sant Llorenç y la Fundació Ferrocaib.

EXPERIENCIA INMERSIVA

El Museo del Ferrocarril de Mallorca es un proyecto inmersivo e innovador, donde realidad y virtualidad se combinan mediante proyecciones de gran formato, hologramas, música envolvente, mapeos digitales y efectos sensoriales, como el humo de locomotora.

El recorrido comienza en una estación de finales del siglo XIX, donde el visitante se adentra en la historia a través de una gran proyección inmersiva integrada en una cuidada escenografía, poblada por personajes de la época recreados en formato holográfico.

A continuación, un jefe de estación invita a subir a un tren para emprender, de la mano del ingeniero Eusebi Estada --autor del proyecto de la red ferroviaria mallorquina--, un viaje simbólico por la Mallorca del pasado, en un vagón histórico restaurado de la Compañía de los Ferrocarriles de Mallorca. La visita concluye en un espacio dotado de recursos interactivos dedicado a las distintas profesiones vinculadas al mundo del ferrocarril.

La financiación de este museo procede de los fondos europeos Next Generation EU, a través de una subvención de casi 3,7 millones de euros, concedida por la Conselleria de Turismo al Ayuntamiento de Sant Llorenç, destinada a la mejora de la competitividad y la capacidad de adaptación en el ámbito turístico, en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea.

Este museo representa la culminación de un largo trayecto que comenzó en 2012, con la cesión de la nave a la Fundació Ferrocaib con la finalidad de desarrollar actividades destinadas a la recuperación, conservación y difusión del patrimonio histórico ferroviario. En este sentido, la presidenta ha reconocido la labor de Guillem Febrer, presidente de esta fundación y principal impulsor de esta iniciativa.

COMPROMISO SOCIAL E INCLUSIÓN

Al frente de la gestión del museo se encuentra 3 Salud Mental, que lleva tres décadas trabajando para garantizar los derechos y las oportunidades de personas con trastornos de salud mental y sus familias.

Su funcionamiento se articula mediante la fórmula administrativa de gestión indirecta, a través de un contrato administrativo reservado, gestionado por la UTE adjudicataria, integrada por estas entidades, con un presupuesto de alrededor de 200.000 euros anuales.

Esta modalidad, prevista en la legislación de contratación pública, permite que determinadas actividades o servicios sean reservados a entidades que trabajan por la inclusión social de personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.