El Museu de Mallorca inaugura la exposición sobre la ausencia de los Bous de Costitx

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museu de Mallorca ha acogido la inauguración de la exposición 'Bernardí Roig. ¡Hemos llegado al infierno!' sobre la ausencia de los Bous de Costitx y que forma parte de la programación de la Biennal B, iniciativa conjunta del Consell de Mallorca y Es Baluard Museo de Arte Contemporáneo.

El acto inaugural ha contado con una performance con batucada que ha guiado al público por el museo, transformándolo en un auténtico "infierno sonoro y visual que ha sorprendido y conmovido a los asistentes", según ha destacado la institución insular.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha subrayado durante su intervención que la muestra invita a "mirar de otra manera los símbolos patrimoniales y a reflexionar sobre lo que está y lo que falta".

"Los Bous de Costitx son parte esencial de nuestra identidad, y con esta instalación Bernardí Roig nos ofrece un viaje poético e incómodo que sitúa a Mallorca en el centro del debate artístico contemporáneo", ha agregado.

La muestra, comisariada por Jackie Herbst y Sofía Borrás, despliega un altar de nueve metros donde fragmentos de escayola --copias de las cabezas originales conservadas en el Museu de Mallorca-- conviven con escombros, polvo y restos escultóricos.

"Lo que vemos no es lo que hay, sino lo que nos mira", ha señalado Bernardí Roig. En este sentido, desde el Consell han indicado que "esta tensión entre lo visible y lo ausente" recorre toda la obra y conecta con la trayectoria reciente del artista, que ha trabajado los Bous de Costitx en el Centre Pompidou Málaga (2022) y en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid (2025).

La exposición se podrá visitar en el Museu de Mallorca hasta el 21 de septiembre, en horario excepcional de 09.00 a 21.00 horas (cerrado el lunes 15 de septiembre).

El proyecto culminará con una conferencia-performance de Fernando Castro Flórez el 25 de septiembre, a las 19.00 horas, en el santuario postalayótico de Son Corró, en Costitx.