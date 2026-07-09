El Museu de Mallorca inaugura este viernes la exposición 'Negatius al Sol' sobre la historia de la fotografía en la isla. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museu de Mallorca inaugurará este viernes a las 19.00 horas la exposición 'Negatius al Sol', una muestra fotográfica que propone un recorrido por cerca de dos siglos de historia de Mallorca a través de imágenes procedentes del archivo de la Fundación Casa Planas.

Según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, la exposición forma parte de la programación de PhotoEspaña Mallorca PhotoFest, el festival internacional de fotografía e imagen contemporánea que se celebra en distintos museos, centros culturales y espacios de la isla hasta el próximo 30 de agosto.

La muestra surge de la colaboración entre el Museu de Mallorca y la Fundación Casa Planas, una entidad dedicada a la conservación, investigación y difusión de uno de los principales archivos fotográficos de Baleares.

La institución insular ha destacado que, durante los últimos tres años, ha destinado cerca de 60.000 euros a proyectos vinculados con la Fundación Casa Planas, entre ellos programas de residencias de investigación artística y otras iniciativas desarrolladas en el Centro Cultural Casa Planas, con el objetivo de contribuir a la conservación y difusión del patrimonio fotográfico de Mallorca.