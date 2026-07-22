Los nacimientos aumentan un 1,4% en los primeros cinco meses en Baleares

Archivo - Un bebé de pocos días de edad coge el dedo de su madre. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha registrado un total de 3.467 nacimientos entre enero y mayo de 2026, un 1,4% más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los mismos datos, en el archipiélago se produjeron en el quinto mes del año un total de 718 alumbramientos. De los nacidos en mayo, 341 fueron niñas, y 377, niños.

De los 718 nacimientos, la mayoría (222) corresponden a madres en la franja de 30 a 34 años; de 35 a 39 años (209) y de 25 a 29 años (147).

En cuanto a las defunciones, la estadística del INE publicada este miércoles revela que hasta la semana 27 del 2026, se contabilizaron en Baleares 4.936 fallecimientos, un 2,5% más respecto a la misma semana del año anterior. Solo en esta semana murieron 161 personas en las Islas.