Los nacimientos caen un 0,58% en la primera mitad del año en Baleares

Archivo - Un bebé de pocos días de edad coge el dedo de su madre. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha registrado un total de 4.11 nacimientos entre enero y junio de 2026, un 0,58% menos que en el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los mismos datos, en el archipiélago se produjeron en el sexto mes del año un total de 638 alumbramientos. De los nacidos en mayo, 317 fueron niñas, y 321, niños.

De los 638 nacimientos, la mayoría (207) corresponden a madres en la franja de 30 a 34 años; de 35 a 39 años (180) y de 25 a 29 años (122).

En cuanto a las defunciones, la estadística del INE publicada este miércoles revela que hasta la semana 31 del 2026, se contabilizaron en Baleares 5.702 fallecimientos, un 4,27% más respecto a la misma semana del año anterior. Solo en esta semana murieron 160 personas en las Islas.