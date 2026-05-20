Los nacimientos descienden un 0,19% en marzo en Baleares

Archivo - Una sanitaria atiende a un bebé prematuro. - HUVM - Archivo

PALMA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Los nacimientos entre enero y marzo han descendido en Baleares un 0,19% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los mismos datos, en el archipiélago se produjeron en el tercer mes del año un total de 697 alumbramientos. De los nacidos en marzo 340 fueron mujeres, y 357, varones.

La mayor parte de los nacimientos corresponden a madres en la franja de 30 a 34 años (237); de 35 a 39 años (165) y de 25 a 29 años (142).

Por otra parte, en cuanto a las defunciones, la estadística del INE publicada este miércoles revela que hasta la semana 18 del 2026, se contabilizaron en Baleares 3.428 fallecimientos, un 3,55% más respecto a la misma semana del año anterior. Solo en esta semana murieron 176 personas en las Islas.