La negociación del convenio colectivo del metal de Baleares arranca este jueves

PALMA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La negociación del convenio colectivo del metal de Baleares comenzará oficialmente este jueves, según ha informado la Federación de Industria de CCOO.

Este jueves habrá una primera reunión de la mesa negociadora para presentar la plataforma del convenio por parte de las organizaciones sindicales.

De este modo, según el sindicato, se dará inicio a un proceso clave para la mejora de las condiciones laborales, salariales, de seguridad y salud, así como para el avance en materia de igualdad y no discriminación en el sector.

Desde CCOO han señalado que afrontan esta negociación con la voluntad de alcanzar un acuerdo que dé respuesta a la realidad actual del sector del metal en las Islas y que garantice derechos, estabilidad, empleo de calidad e igualdad.