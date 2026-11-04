La negociación de los servicios mínimos para la huelga general concluye sin acuerdo entre sindicatos y el Govern

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La negociación de los servicios mínimos para la huelga general del próximo 11 de noviembre en el ámbito de la Administración de Baleares ha concluido sin acuerdo entre el Govern y los sindicatos.

Así lo ha informado CCOO en un comunicado, en el que ha lamentado que no haya sido posible alcanzar un consenso y ha reclamado unos servicios mínimos proporcionados que garanticen la atención de las prestaciones esenciales sin limitar el derecho a huelga.

El sindicado ha subrayado que los servicios mínimos no pueden convertirse en un "mecanismo para neutralizar" el impacto de una convocatoria de huelga ni para "impedir" que los trabajadores puedan ejercer efectivamente un derecho reconocido constitucionalmente.

Para CCOO, la garantía de los servicios esenciales y el ejercicio del derecho de huelga son "perfectamente compatibles", siempre que los servicios mínimos responden a criterios "objetivos y proporcionados y no supongan una limitación injustificada de la capacidad de movilización de la plantilla".

Además, ha considerado que "no es aceptable" que "una comunidad que genera tanta riqueza mantenga importantes dificultades para que las personas que la produzcan puedan desarrollar un proyecto de vida digno".

Con todo, desde la organización sindical han reclamado "responsabilidad" al Govern para que la determinación de los servicios mínimos respete "escrupulosamente" el marco legal y garantice el derecho a huelga.