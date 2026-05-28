Un negocio de Menorca encuentra continuidad con el programa de relevo empresarial. - CAIB

MENORCA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Un negocio de Ciutadella ha encontrado continuidad empresarial con el programa 'Ibrelleu' del Govern, que fomenta el relevo generacional y evita el cierre de empresas en funcionamiento.

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha visitado este jueves el supermercado 'El Racó de Menorca', anteriormente conocido como 'Raital', que continúa la trayectoria gracias a que dos trabajadoras han decidido coger el relevo. La visita también ha contado con la presencia de la directora insular de Economía del Consell de Menorca, Alícia Martí.

Chelo Llopis y su hija Nuria González decidieron emprender y hacerse cargo del establecimiento en el que trabajaban y que los propietarios querían dejar por falta de tiempo. De este modo, solicitaron ayuda a través del programa 'Ibrelleu' de la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares (ADRBaleares), con la colaboración del Consell Insular.

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía ha declarado que "desde las instituciones se les ha ayudado en la valoración de la empresa, la elaboración del plan de negocio y la investigación de financiación", y ha añadido que "el programa 'Ibrelleu' acompaña tanto a cedentes como a emprendedores en todo el proceso para que la cesión sea un éxito".

Alejandro Sáenz de San Pedro ha informado a las emprendedoras que esta semana se han puesto en marcha unas nuevas ayudas económicas de la Dirección General de Empresa, Autónomos y Comercio a las que pueden adherirse, y que están destinadas a promover la continuidad de las empresas de Baleares mediante el apoyo a los procesos de relevo generacional.

"Gracias a la nueva subvención, autónomos o propietarios de microempresas podrán subvencionar los trámites administrativos de la cesión, y la posterior modernización del negocio", ha manifestado.

En este sentido, ha indicado que la convocatoria, que cuenta con un presupuesto de 100.000 euros, prevé dos líneas, la primera destinada a financiar las actuaciones y gastos derivados de la transmisión de la propiedad del negocio, y la segunda orientada a financiar estrategias de modernización basadas en la tecnología digital, mejora de la gestión y la comunicación, entre otros.

Los beneficiarios, que podrán conseguir hasta 12.000 euros, deben tener un comercio, una empresa de servicios o una industria en Baleares y desarrollar la actividad de manera presencial. Además, los negocios deben tener una antigüedad mínima de quince años, y la causa de la transmisión tiene que ser la jubilación o el deceso del propietario, o el riesgo de desaparición de la empresa.

'Ibrelleu', que forma parte del Plan de Relevo de Negocios, ha atendido un total de 340 usuarios, de los cuales 140 son cedentes, es decir, propietarios que desean ceder su negocio por diferentes motivos. Los 200 restantes son personas emprendedoras. Además, desde el Govern han matizado que durante este tiempo un total de quince empresas han sido cedidas gracias a 'Ibrelleu', y que actualmente hay unos veinte procesos de cesión en marcha.