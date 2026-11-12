Negueruela acusa a Martínez de "no ejecutar" ninguno de los proyectos prometidos en materia de vivienda en cuatro años

El candidato socialista a la alcaldía de Palma, Iago Negueruela, junto a un solar en Son Ferragut. - PSIB

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a la alcaldía de Palma, Iago Negueruela, ha acusado este jueves al primer edil, Jaime Martínez, de "no haber ejecutado ninguno de los proyectos prometidos durante el mandato" en materia de vivienda.

Negueruela ha criticado la "inacción" de Martínez desde uno de los dos solares públicos que el Ayuntamiento de Palma ha regalado a promotores privados en Son Ferragut y que sigue vacío, según recoge un comunicado del PSIB.

"En julio de este año vino el alcalde a poner la primera piedra de esta promoción que, como veis, hoy no se ve ni la primera piedra porque ya hasta la vegetación ha cubierto lo que anunciaron. Es la constatación del fracaso de las políticas de vivienda de Martínez, no ha hecho nada en cuatro años", ha afirmado el socialista.

El candidato ha destacado que el solar está vacío para que los promotores sigan "especulando con la vivienda". Según la formación, Cort ha cedido dos solares durante 75 años a empresas privadas, que conseguirán un beneficio neto de casi 170 millones de euros, para construir viviendas de precio limitado con alquileres que llegarán hasta los 1.600 euros.

Negueruela ha subrayado que, a su juicio, el Consistorio ha regalado estos solares para que los promotores "pongan el precio que quieran" y que las viviendas que se construyan "no serán para la gente de aquí".

El socialista ha reivindicado que las viviendas "tienen que ser para las personas trabajadoras y a precios asequibles, no para que sigan reteniendo suelo los promotores, los fondos buitre y los especuladores que están haciendo inaccesible el derecho a la vivienda". Por ello, el PSIB de Palma presentará una moción en el pleno de noviembre de Cort.

Al respecto de la huelga general, Negueruela ha considerado que la movilización fue un "éxito", aunque ha lamentado que hubo personas que "no pudieron hacer la huelga porque no les llega ni siquiera el dinero para llegar a fin de mes".

Así, ha exigido a Martínez que "deje de regalar solares a los promotores para que sigan reteniendo suelo" en Palma porque, según ha augurado, dejará de gobernar a partir de mayo.