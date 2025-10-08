Negueruela acusa a Prohens de estar "aferrada al turismo y al ladrillo"

Archivo - El Diputado en el Parlamento de las Islas Baleares por el PSIB, Iago Negueruela. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha acusado este miércoles a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de estar "aferrada al turismo y al ladrillo".

En la segunda jornada del Debate de Política General, el socialista ha reprochado a la líder del Govern que "haya tardado 25 años en descubrir que lo que sobra en Baleares es gente", en referencia a la cuestión demográfica apuntada el martes por Prohens.

Para Negueruela, la presidenta habló en la primera jornada de demografía "porque no ha sabido generar vivienda ni tomar ninguna medida contra la saturación".

"Más turismo y más ladrillo es más presión humana", ha insistido Negueruela, que en materia de vivienda ha señalado que en los últimos dos años de legislatura la vivienda es 57.000 euros más cara. Sobre turismo, ha acusado a Prohens de incumplir sus promesas sumando más plazas, más promoción y más rutas en verano. "Aunque usted no la vea, los ciudadanos sí que ven la saturación, porque la sienten", ha añadido.