Negueruela (PSIB) urge a Prohens a posicionarse sobre el senador de Formentera: "Es lo mínimo que se espera"

PALMA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha urgido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, a aclarar la posición del PP sobre la reforma constitucional para permitir que Formentera tenga un senador propio.

Así se lo ha trasladado el socialista durante el pleno del Parlament de este martes y después de que los 'populares', pese a apoyar la medida en Baleares, se abstuvieran en la reciente votación en el Congreso de los Diputados.

"Si aquí votamos que sí lo mínimo que se espera de nosotros es que hagamos lo mismo en Madrid. Van a tener que posicionarse y van a tener que decir que sí, aunque lo hagan a rastras. Usted lo que tiene que decir es que su partido hará todo lo posible para votar que sí", ha insistido Negueruela.

Además, el portavoz socialista ha puesto en valor el hecho de que la reforma constitucional se vaya a tramitar por lectura única, lo que reducirá los plazos al no tener que ir la propuesta a ponencia o a comisión.

Prohens, no obstante, no se ha pronunciado de forma directa acerca del sentido del voto de su partido y ha insistido en sus sospechas de que el PSOE pretenda introducir otras cuestiones en la reforma constitucional.

"Ayer nos decían que la tramitación por lectura única no permite enmiendas y eso es falso, como se ve en los precedentes", ha subrayado la líder autonómica.