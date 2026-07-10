Neus Massanet será la nueva senadora por Pitiusas a partir del 22 de julio

Acto en Formentera con Neus Massanet y Juanjo Ferrer - EIVISSA Y FORMENTERA AL SENAT

EIVISSA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Neus Massanet asumirá el cargo como nueva senadora de las Pitiusasn sustitución de Juanjo Ferrer a partir del 22 de julio.

Así, asumirá la representación pitiusa en el Senado para este tramo final de legislatura, la última en la que Formentera y Eivissa compartirán escaño tras la reforma constitucional.

En rueda de prensa, Ferrer ha calificado esta legislatura como un "éxito" destacando logros como la equiparación del plus de insularidad con Canarias o el senador propio para Formentera.

También ha explicado que la vivienda ha sido el "núcleo fundamental" de su discurso en Madrid, con más de 300 intervenciones parlamentarias y una interpelación directa a la ministra de Vivienda. Ha reivindicado una vivienda "digna y asequible" para que la gente pueda vivir en las Islas y ha agradecido el apoyo recibido durante estos tres años.

Massanet ha señalado que dará continuidad al trabajo de Ferrer, especialmente en materia de vivienda, y ha afirmado que defenderá una mejor realidad para las Islas durante este año.

La defensa de los servicios públicos y las conexiones entre islas, intentando hacer llegar a Madrid la realidad de Formentera, serán otros temas que abordará la nueva senadora en estos próximos meses.