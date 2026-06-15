Nike de Font y Toni Valls se imponen en el 68º Gran Premio de Manacor de trote - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Nike de Font, conducido por Toni Valls, ha sido el vencedor del 68º Gran Premio de Manacor de trote, celebrado este domingo en el Hipódromo de Manacor.

El Consell de Mallorca ha resaltado que se trata de una de las citas más emblemáticas del calendario hípico balear. Según ha señalado en una nota de prensa, ha reunido a los mejores potros de tres años de la generación N.

El gran vencedor de la prueba ha sido Nike de Font, conducido por Toni Valls, que ha completado el recorrido con un tiempo de 1'18"0. La segunda posición ha sido para Natan de Font, conducido por J. Carreras P., con un tiempo de 1'18"2, mientras que el tercer puesto del podio ha correspondido a Nancy Atac, conducida por J.A. Riera, que ha detenido el cronómetro en 1'18"6.

La jornada ha contado con la presencia del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; del vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard; del presidente de la Federación Balear de Trote, Juan Antonio Rosselló; del presidente del Instituto del Deporte Hípico de Mallorca (IEHM), Gaspar Oliver, así como de numerosos propietarios, criadores, entrenadores, conductores y aficionados.

Tras la entrega del galardón, Galmés ha destacado que el Gran Premio de Manacor "representa una de las tradiciones deportivas más arraigadas de Mallorca y es un ejemplo del esfuerzo, la dedicación y la pasión que caracterizan al mundo del trote".

"El compromiso de la institución insular con el sector hípico y con la promoción de este deporte en toda la isla", ha subrayado, a la vez que ha remarcado que el Consell sigue trabajando para "impulsar y dar visibilidad a un deporte que forma parte de nuestra identidad y de nuestro patrimonio deportivo".

Por su parte, Bestard ha puesto en valor que el Gran Premio de Manacor es una de las grandes referencias deportivas del calendario balear y "una muestra de la pasión, el trabajo y la dedicación que hay detrás del mundo del trote en Mallorca".

A su entender, eventos como este contribuyen a reforzar la proyección del sector hípico mallorquín y a reconocer la labor que desarrollan durante todo el año propietarios, criadores, entrenadores y conductores.